A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, hoje, as contas de 2023, tendo a autarca Cristina Pedra destacado um aumento de 9 milhões de euros, feitos com injeção direta nas famílias e nos munícipes do Funchal. Isto, conforme precisou, desde logo, “com a devolução de 4 milhões e 600 mil euros de IRS aos munícipes e que as famílias já começam a receber”. O Orçamento total é de 145 milhões de euros.

A edil funchalense destacou ainda, no final da habitual reunião das quintas-feiras, um aumento de 2,7 milhões de euros no reforço de verbas para medicamentos, subsídios de apoio ao arrendamento, bolsas de estudo e reforço nas transferências para as juntas de freguesia. Cristina Pedra explicou aos jornalistas que, em 2023, houve a maior execução, em valores absolutos, de todos os rácios dos últimos 12 anos.

Na reunião de hoje, foi aprovado, como já diz a a manchete do JM, a atribuição de cinco medalhas de mérito no próximo dia 21 de agosto, dia da Cidade. E criou unidade para apoio à Diáspora.

A Autarquia decidiu também avançar com a figura do veterinário municipal.