A deputada municipal eleita pela CDU este esta tarde, na freguesia de Santo António, onde contactou com diversos moradores, terminando a jornada no Ribeiro Lavadouro, onde registou alguns problemas.

Perante os relatos da população, Herlanda Amado acusa a Câmara Municipal do Funcha de “falta de vontade em resolver os problemas de quem vive nesta localidade”.

Em comunicado, a deputada municipal afirma que foi graças às várias propostas e intervenções da CDU “ao longo de décadas”, em prol destas populações, que muitas reivindicações foram atendidas.

“Lembramos a melhoria da Vereda e a colocação de um varandim para protecção das pessoas que passam aqui diariamente, esta conquista representou muito para as populações, mas só foi possível unindo a força da população e a intervenção da CDU. Na Vereda do Ribeiro Lavadouro, Vereda do Corgo e Vereda do Laranjal Pequeno, as promessas ‘ganham teias de aranha’ de tão velhas que são, as populações reivindicam há mais de 20 anos que sejam melhoradas as acessibilidades existentes, bem como a construção de uma nova ligação entre estes Sítios, permitindo a quem ali reside, ter condições de segurança e mobilidade, que não lhes são asseguradas no momento”, sublinha a autarca.

Herlanda Amado assegura que “a CDU está e estará sempre ao lado das populações, na exigência por mais e melhores condições de vida dos que se sentem à margem do desenvolvimento social e territorial. Nós continuaremos junto das populações, ouvindo as suas queixas, denúncias e reivindicações, e apresentando propostas nos órgãos próprios para onde fomos legitimamente eleitos, até que problemas como estes sejam resolvidos, porque as pessoas sabem, nós estamos ao lado das populações para o que der e vier”.