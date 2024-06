O CDS-PP é o primeiro partido a ser ouvido, esta manhã, no âmbito das reuniões bilaterais com vista a chegar a um consenso quanto ao Programa de Governo.

Os centristas já se encontram no interior do salão nobre do Governo Regional, com Sara Madalena (deputada na ALRAM), Ricardo Vieira (presidente do Congresso).

Não prestaram declarações à entrada, aguardando-se a produção das mesmas à saída.

Expectativa, sim, para a segunda reunião da manhã com o partido Chega. Está agendada para as 11 horas desta quinta-feira, numa altura em que Miguel Albuquerque garante não sair e Miguel Castro (Chega), já sustentou que o partido se irá bater “até ao último instante” para que essa saída ocorra.

Mas resta perceber se hoje o Chega demonstrará, ou não, a mesma posição evidenciada na segunda-feira, quando aqui transmitiu disponibilidade para viabilizar o Programa de Governo.