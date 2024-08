O CDS-PP Madeira considera essencial reforçar os meios de combate aos fogos que lavram na Madeira.

Em comunicado, o CDS saúda t”odos os operacionais que combatem os focos de incêndio há três dias, mas é óbvio que são insuficientes para fazer face ao alastramento dos fogos”.

“Tendo em conta as zonas onde o fogo está a lavrar, temos que avaliar a possibilidade de ter o apoio de reforços do continente, nomeadamente de meios aéreos” refere o CDS, que “está certo de que o Serviço de Proteção Civil está a ponderar todas as hipóteses, como é da sua responsabilidade, e que tomará as melhores decisões.”

A situação piorou nas últimas horas e naturalmente as respostas também terão que ser outras, entendem os centristas, que manifestam na mesma nota “a sua solidariedade às pessoas afetadas, em particular as do Curral das Freiras, e saúda o trabalho insano que tem sido realizado pelos autarcas da freguesia e do concelho de Câmara de Lobos e pela Igreja de Nossa Senhora do Livramento no apoio às populações desalojadas.”