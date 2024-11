A deputada centrista Sara Madalena subiu ao palanque para apresentar o projeto de resolução do Centro Democrático Social intitulado “Recuperar e revitalizar a agricultura familiar para preservar a paisagem humanizada da Madeira”, referindo que a agricultura foi sempre a base das políticas dos centristas.

Relevando a importância da agricultura familiar no sustento das famílias, mas também na preservação desta paisagem, o CDS, no projeto de resolução, recomenda ao GR que “no âmbito da revisão do Plano de Desenvolvimento da Agricultura Regional, elabore e promova o programa “Recuperar e Reabilitar a Agricultura Familiar para preservar a paisagem humanizada da Madeira”; “canalize uma parte dos apoios da União Europeia para este tipo de agricultura e ao desenvolvimento de projetos nesta área”; “insira este programa no Plano Nacional de Restauro da Natureza”; “institua uma carteira de incentivos aos proprietários dos terrenos abandonados (poios e outros) que assumam a limpeza e os mantenham limpos”; “fomente parcerias entre associações de agricultores e outras entidades que favoreçam o desenvolvimento agrícola”, e, por fim, “desenvolva em todas as escolas da Região, ações de sensibilização para a importância da agricultura familiar na preservação da paisagem humanizada da Madeira e o impacto positivo que essa paisagem tem na imagem turística da Região”.