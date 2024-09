As Casas do Povo asseguraram hoje a segunda tranche de apoio, atribuída pelo Governo Regional e ouviram da parte de Miguel Albuquerque no próximo ano os apoios deverão ser reforçados, em função das necessidades.

Segundo disse o presidente do executivo regional, este ano as referidas instituições receberam cerca de 1 milhão de euros e para 2025, o orçamento vai contemplar uma “nova panóplia de apoios financeiros”.

Albuquerque presidiu à cerimónia de assinatura dos 41 contratos-programa, entre os beneficiários e as secretarias regionais que, atualmente, tutelam as Casas do Povo; a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) e a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA), representadas pelas respetivas titulares, Ana Sousa e Rafaela Fernandes.

