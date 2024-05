Neste domingo de eleições, uma eleitora apresentou uma queixa contra o candidato do Partido Socialista (PS), Avelino Conceição, junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

De acordo com a queixa, à qual o JM teve acesso, Avelino Conceição estaria a “proceder ao transporte com o próprio carro, de eleitores sem respeitar os deveres de neutralidade e de imparcialidade, exercendo pressão sobre o eleitor no sentido de votar no Partido Socialista”.

A CNE deverá agora investigar a situação para determinar se houve violação das normas eleitorais e quais medidas poderão ser tomadas em resposta.