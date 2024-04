Os utentes do Centro de Saúde de Machico que se deslocam à urgência são, a partir de agora, atendidos, não por ordem de chegada, mas de prioridade, de acordo com o sistema de triagem de Manchester, o mesmo que é seguido no hospital Dr. Nélio Mendonça, desde 2005.

À chegada, os doentes inscrevem-se e são depois atendidos no gabinete de triagem, onde lhes é atribuída uma pulseira com a cor correspondente à gravidade da situação. Nas paredes, um cartaz indica a correspondência entre a cor e o tempo provável de espera: vermelho, doente emergente, atendimento imediato; laranja, doente muito urgente, até 10 minutos; amarelo, doente urgente, até 60 minutos; verde, pouco urgente, até 120 minutos, e, azul, não urgente, até 240 minutos.

Miguel Albuquerque esteve hoje em Machico para assinalar a entrada em funcionamento deste sistema que vai ser estendido a outros centros de saúde com serviço de urgência.

Os próximos, anunciou o secretário regional da Saúde, serão os de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, devido ao número de utentes atendidos em urgência, não tendo sido reveladas datas. As equipas de enfermagem estão definidas e vão, entretanto, iniciar formação, com especialistas. No Porto Santo e na Calheta, onde número de utentes não é tão elevado, comparativamente aos centros de saúde referidos, não estão contemplados.