Câmara de Lobos declara situação de emergência

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos acaba de confirmar ao JM que a autarquia vai, ainda esta tarde, declarar situação de emergência.

De acordo com Leonel Silva, a Câmara está a acompanhar o evoluir da trajetória do fogo que chegou ao concelho de Câmara de Lobos nas últimas 24 horas, mas com grande intensidade.

Além da situação de emergência, que permite agilizar procedimentos num cenário como o que se vive neste momento, a autarquia vai também ativar o Plano Municipal de Emergência.

E ainda hoje, acrescenta Leonel Silva, será reunida a Comissão Municipal de Proteção Civil. O presidente da Câmara diz que quer conhecer em detalhe tudo o que está a ser feito e definir com rigor a ação a implementar nos próximos dias.