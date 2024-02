O regresso de Pedro Calado à Madeira, depois de 22 dias de detenção, em Lisboa, faz a manchete de hoje do JM, com o título ‘Calado deixa todos os cargos’. Em declarações aos jornalistas que o esperavam no aeroporto, o ex-presidente disse que não voltará a exercer qualquer cargo político, público ou partidário.

A aguardada declaração de Irineu Barreto sobre o futuro político da Região é outro destaque nesta edição. Ireneu Barreto deixa o ‘Governo nas mãos de Marcelo’. Decisão é vista como forma de ganhar tempo até Marcelo Rebelo de Sousa dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas.

O JM entrevistou o cabeça-de-lista do PAN às Legislativas de 10 de março. ‘Candidato do PAN recusa subserviência ao PSD’ é o título, mas o candidato disse muito mais.

Evento, com a parceria do JM, esteve em alta ontem e prossegue hoje, no Nini Fesign Center. Durante o dia houve provas de vinhos espirituosos e a noite foi coroada com um jantar vínico, no restaurante Do Forte.

Em ocorrências, mais um caso de negligência. Apesar da ondulação forte, dois jovens banhistas fizeram-se ao mar e tiveram de ser salvos. Mais um caso que dá que pensar.

E porque hoje é domingo, há JM Domingo, com as últimas novidades do setor automóvel. Boa leitura!