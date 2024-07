Bom dia!

O projeto de reabilitação do cais do Porto Santo já está concluído e o procedimento será lançado até final do ano, mas ainda não existem estimativas de custos, revela ao JM a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. Dois anos depois de ter sido anunciada, a obra vai incluir uma intervenção no antigo cais das salinas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Mudança da Ribeira de Santa Luzia ainda motiva contestação. A alteração estrutural nas muralhas e caudal da ribeira após o 20 de Fevereiro suscitou críticas. O engenheiro Danilo Matos continua a defender que as transformações hipotecaram a matriz da cidade do Funchal.

Saiba ainda que São Vicente gasta 2,5 milhões de euros nas estradas e que Santana investe 150 mil euros para requalificar três escolas.

Merece ainda relevo mais um caso de justiça. Quatro arguidos condenados a prisão efetiva por tráfico de droga.

A não perder: Gastronómica de Machico arranca com casa cheia; Abrunhosa e Elisa convencem multidão no Porto Moniz.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!