Cafôfo apela ao sentido de militância e de responsabilidade dos socialistas para as próximas eleições

Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira, voltou a apelar, hoje, ao voto no partido no próximo dia 10 de março.

O cabeça de lista às eleições para a Assembleia da República falava no encerramento do Encontro de Autarcas do PS, que decorreu em Machico, onde pediu sentido de militância e de responsabilidade dos socialistas, para poderem “dar tudo o que têm nestas eleições”, para que seja possível continuar a manter o país “no rumo certo”, com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro, “para combater os extremismos”.

A propósito da decisão do representante da República sobre a crise política na Madeira hoje conhecida, conforme sumariza uma nota enviada à redação, Cafôfo considerou que o chefe de Estado não pode ter dois pesos e duas medidas e deve convocar a realização de eleições antecipadas.

Mais reafirmou que o objetivo da candidatura do PS ao parlamento nacional é defender a autonomia e dar voz à Madeira, garantindo que será o PS quem vai aprofundar a autonomia regional.

“Para o PSD, a Autonomia é um truque de ilusionismo. O PSD diz-se autonomista por conveniência partidária e não por convicção”, afirmou, criticando os sociais-democratas por não fazerem uso dos poderes autonómicos, nomeadamente ao não aplicarem o diferencial fiscal em todos os impostos. “Quem não sabe usar a autonomia, não a irá aprofundar”, disse ainda.

Paulo Cafôfo apontou também alguns dos compromissos da candidatura que lidera, nomeadamente nas áreas da mobilidade, com a revisão do modelo de subsídio social de mobilidade, a garantia da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, e a necessária articulação entre os governos da República e Regional para a implementação da linha ferry entre a Madeira e o Continente.

Criticou ainda o facto de o executivo insular só estar interessado em arrecadar receita fiscal à custa dos madeirenses. “Basta deste Governo Regional! Basta deste poder! Só com o PS poderemos ter um futuro para nós e para as futuras gerações”, rematou.