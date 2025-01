A Festa de Santo Amaro teve já início com a inauguração da exposição ‘Os nossos brinquedos’, de Nelson Ferreira, que está patente da Casa da Cultura de Santa Cruz, conforme revelou a Câmara Municipal.

Segundo o responsável pela exposição e proprietário das peças, “a exposição é uma coleção particular de brinquedos antigos colecionados ao longo de 25 anos”.

“Esta recolha é uma junção de brinquedos portugueses antigos, os quais fizeram parte da minha infância, da infância dos meus irmãos e de muitos outros durante as décadas de 70, 80 e 90 do século XX. A exposição é um reviver de uma infância, onde o valor do brinquedo era muito sentimental. Não era apenas mais um brinquedo, mas sim o ‘nosso’ brinquedo de Natal. A espera pela Noite de Natal, o colocar o sapatinho na ‘lareira’, para depois no dia seguinte acordar com um brinquedo era uma alegria imensa”, lembra Nelson Ferreira.

Destes outros tempos também falou a vice-presidente da autarquia. A mesma nota revela que Élia Ascensão lembrou os tempos nos quais os ATL eram os poios e os brinquedos não tinham a sofisticação dos legos atuais, mas tinham a mesma magia.