Desde o dia 1 de junho, as corporações de bombeiros do POCIR já percorreram 68.058 quilómetros, estando empenhados 3.831 operacionais.

Segundo Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, o GR investiu quase um milhão de euros no funcionamento de um dispositivo de intervenção permanente de sucesso, muito por culpa das Equipas de Combate a Incêndios Rurais, iguais às dos Bombeiros Voluntários da Calheta, responsáveis pelo patrulhamento, vigilância e combate a incêndios no concelho da Calheta.

O Governante ainda fez o balanço do POCIR desde o seu início, reforçando a preocupação de todos em conter as queimadas não autorizadas. Neste momento, as equipas do POCIR realizaram operações em vários concelhos, dia e noite, para resolverem todas as situações com fogo.

Até hoje, o Serviço Regional de Proteção Civil já registou 2 queimadas autorizadas, 126 queimadas não autorizadas, 22 incêndios em zona de mato, 4 incêndios agrícolas e 7 incêndios em zona florestal. Até hoje, foram registados 161 ocorrências no POCIR.