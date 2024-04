O secretário regional da Economia, Mar e Pescas afirmou, hoje, que há protocolos que ajudam a que os empresários da Madeira possam chegar mais longe, possam usar o AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) para chegar a outros mercados, ganhar escala e dimensão. Rui Barreto falava à margem do roadshow ‘Internacionalização Via E-CMMERCE’, que decorre no hotel Meliã Madeira. No seu entender, trabalhar em rede, com eficiência, é a melhor forma de enfrentar os desafios.

Rui Barreto adiantou que não é por acaso que a economia da Madeira tem vindo a crescer”. Na sua opinião, isso deve-se muito à conta da iniciativa privada, embora haja também investimento público devido à estabilidade política, à confiança, à previsibilidade com a ajuda do tal canal do AICEP. No roadshow desta manhã, foi apresentada a medida do Plano de Recuperação e Resiliência para impulsionar as exportações online de produtos e serviços portugueses.

Ocasião que Rui Barreto enalteceu o papel do AICEP com mais de 40 delegações espalhadas pelo mundo, como entidade facilitadora para as empresas da Madeira e do Porto Santo poderem alargar a sua atividade a mercados de todo o mundo