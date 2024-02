O grupo de professores de Economia e Contabilidade da Escola Secundária de Francisco Franco organiza entre 26 de fevereiro e 1 de março a X Semana da Economia e Gestão.

A cerimónia de abertura, presidida pelo Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, decorre às 10 horas do dia 26 de fevereiro, na Sala de Sessões da escola, local onde ao longo da semana decorrem todas as comunicações.

O tema em debate nesse dia - “A EU face às alterações geopolíticas e geoestratégicas atuais” - conta com a presença de Marco Serronha, Ex-Comandante da Zona Militar da Madeira, que vai falar sobre “A politica de defesa da EU” e da Diretora Regional dos Assuntos Europeus, Fernanda Cardoso, que vai abordar “Desafios a nível económico”.

“O papel do Estado na Economia” no dia 27 de fevereiro traz ‘à Francisco Franco’ Bagão Félix para falar sobre “O Estado social” e Patrícia Dantas que vai apresentar “O Orçamento de Estado como instrumento de intervenção económica e social”.

O dia 28 de fevereiro é dedicado ao “Turismo e Transportes como setores chave da economia”. Nesse dia, o ex-presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo profere uma conferência sobre “Turismo” e Carolina Catanho, administradora e CFO do Grupo Sousa, sobre “Transportes”.

No dia 29 de fevereiro, a partir das 15:15 horas, a temática em debate é: “Investigação, desenvolvimento e Inovação”. Lígia Gonçalves, CEO da Walkme Mobile Solutions, aborda “Um caso concreto” e a engenheira informática, Bárbara Florença, profere uma palestra sobre “A Inteligência artificial – impacto no mercado de trabalho”.

A X Semana da Economia e Gestão termina no dia 1 de março com testemunhos de casos de sucesso. Pela Sala de Sessões ‘da Francisco Franco’ vão passar Martim Pereira, analista de investimento no Citibank, de Londres; João Diogo Freitas, da Business Development Director Asia - Pacific, na Avolta e Miguel Caires, CEO do grupo Alberto Oculista.