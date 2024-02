Bom dia!

A proposta de incrementos salariais para os voluntários de sete corporações foi interrompida com a não aprovação do orçamento regional. Em causa estava uma estratégia de financiamento superior a 35 milhões de euros, que seria implementada até 2028, que permitiria equiparar os operacionais à tabela remuneratória dos bombeiros sapadores.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as Legislativas. Só as críticas à mobilidade unem os partidos. O segundo debate JM, JM FM e NAMINHATERRA TV colocou em confronto as candidaturas do ADN, RIR, PTP, Livre e PAN. Hoje, a partir das 20 horas, trocam argumentos os representantes do PCP, BE, IL, Chega e JPP.

Divórcio confirmado: PSD afasta-se do CDS é outro assunto de relevo nesta edição, com Sara Madalena a abrir a porta à sucessão de Rui Barreto. Já o Chega acredita que “é agora ou nunca”.

Saiba ainda que Idalina Perestrelo foi absolvida no caso da árvore da Monte e que urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça serão alvo de obras de requalificação.

Não perca também um roteiro com propostas para todos os gostos de norte a sul da ilha.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.