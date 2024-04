“Transdutores quimio-resistivos baseados em nanobiocompósitos condutores para monitorização da saúde humana” e “Em direção a um revestimento mais eco-responsável” serão os temas em debate em mais uma iniciativa integrada nas “Last minute Conferences” do Centro de Química da Madeira (CQM), a realizar na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, a partir das 16h00, na Sala 20, no Campus Universitário da Penteada.

Os temas serão apresentados pelos especialistas J. F. Feller, da Université Bretagne Loire, e por Isabelle Linossier, da Université Bretagne Sud, em França.

A participação requer inscrição prévia, através do preenchimento do formulário disponível na página do CQM, até às 12h00 do dia 18 de abril, e é limitada ao número de lugares disponíveis.