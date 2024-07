Terá lugar amanhã, às 16h30, a cerimónia de entrega de diplomas aos estudantes recém licenciados do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

O momento contará com a presença da diretora regional da Saúde, Bruna Gouveia, em representação do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Precedente à cerimónia de entrega de diplomas, que terá lugar no Auditório Florence Nightingale desta Escola, será celebrada a missa, pelas 15h00.