Alojamento Local tem mais 1.110 casas

O Alojamento Local continua a ‘somar’ e faz hoje manchete no JM. O ano 2024 terminou com mais 5.653 camas distribuídas por 1.110 novas unidades. O crescimento foi menor do que no ano anterior no Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz e Porto Santo, mas superou em todos os outros concelhos.

Nesta edição, damos a conhecer como tem evoluído este setor em todos os municípios da Região Autónoma da Madeira.

Em ‘Perdidos e Achados’, damos a conhecer ao leitor a obra que Maneul Macedo contruiu ao longo dos anos, no alto da Ribeira Brava, no sítio de São Paulo. Começou por contruir a Capela da Sagrada Família e reúne agora 16 capelas.

Nesta edição, damos a conhecer aos leitores o projeto das novas instalações da empresa ‘Ferreiras’, em Santo António, no valor de quatro milhões.

Saiba que o SANAS fez no ano passado 23 missões de busca e salvamento ajudando 46 pessoas. O balanço foi feito ao JM por Ângelo Abreu, comandante operacional. No total, foram 31 voltas à ilha a salvar vidas no mar.

Do mar para terra, o Lobo Marinho vai parar durante um mês, regressando em fevereiro à ligação entre a Madeira e o Porto Santo.

O fim do ano já passou, mas deixou sequelas nos animais. Na ânsia de se refugiarem, há cães que estão desaparecidos e outros feridos. Este é outro assunto que destacamos neste número.

Em Cultura, destacamos o espetáculo ‘Noites da Madeira’, que vai ter lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

E porque este é o primeiro domingo do mês, o JM Comes e Bebes acompanha esta edição, com um trabalho dedicado ao peixe, no rescaldo de uma quadra festiva recheada de carne de vinha d’ alhos e de alguns excessos alimentares.