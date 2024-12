Foi com o intuito de marcar a quadra natalícia de forma mais festiva, solidária e calorosa que o restaurante ‘O Forte’, na Fortaleza de São Tiago, recebe hoje 130 utentes de centros comunitários de quatro freguesias da Madeira, em concreto do Imaculado Coração de Maria, de Câmara de Lobos, do Paul do Mar e do Arco da Calheta.

A iniciativa solidária, que tem tido um carácter anual, do ex-futebolista e empresário Ruben Micael, com a parceria do JM-Madeira, foi elogiada pelos presidentes das Juntas de Freguesia do Imaculado, Pedro Araújo, e de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e pelo presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, que marcam presença no convívio.

Os responsáveis destacaram o momento como uma forma de proporcionar um dia diferente aos residentes das referidas freguesias, muitos dos quais com baixas condições económicas.