Alertas para o agravamento das condições meteorológicas no mar

A previsão do vento e do estado do mar indica um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima na Madeira, entre as 00:00h de quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e as 00:00h de domingo, dia 11 de fevereiro.

A agitação marítima será caraterizada por ondulação proveniente de oeste com altura significativa que poderá atingir os quatro metros, podendo a altura máxima atingir aproximadamente sete metros, com período médio a variar entre sete e oito segundos.

A previsão do vento aponta para uma intensidade média até 60 Km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 100 Km/h.

Assim, a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional recomendam a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras, e alertam que os cuidados devem ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras. Para além disso, recomenda-se:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes de proteção dos portos;

- Evitar passeios junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima;

- Desaconselha-se vivamente a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.