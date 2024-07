A brigada helitransportada na valência Recuperador Salvador realizou, ontem, mais um “resgate com sucesso”, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil.

O meio aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil foi acionado, no dia 23 de julho, para mais uma operação de resgate, desta vez, de uma cidadã francesa, de 35 anos, vítima de exaustão no percurso pedestre entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro.

A mesma nota indica que foi ativada a equipa dos Bombeiros Voluntários de Santana para abordagem e estabilização da vítima, porém, face à distância que se encontrava da estrada principal, e das altas temperaturas sentidas no local, foi solicitada a ativação do meio aéreo.

À chegada ao Centro de Meio Aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a cidadã foi assistida e transportada ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O Serviço informa que se tratou da “31.ª operação concluída com sucesso, tendo a referida equipa resgatado o 34ª cidadão desde o início da sua atividade nesta valência, numa missão altamente eficaz e eficiente”.