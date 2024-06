O presidente do Governo Regional, que visitou hoje o Reservatório do Ribeiro Real - infraestrutura que faz o armazenamento de 1500 metros cúbicos de água - garante não estar a ter pressão do PSD para sair perante as exigências do Chega relativamente à aprovação do Programa de Governo e Orçamento.

À margem da visita ao investimento, Albuquerque realça que há partidos que perderam as eleições e que querem governar, o que não tem lógica nem é aceite. Por conseguinte, quem ganhou as eleições e os partidos que integram o quadro parlamentar estão em negociações no sentido de consensualizar objetivos no programa e viabilizá-lo, assim como ao Orçamento, essenciais para o desenvolvimento da Madeira.