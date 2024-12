Segundo apurou o Jornal, à semelhança da última audiência no Palácio de São Lourenço com o representante da República, será Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues a liderar as comitivas do PSD e CDS-PP, respetivamente.

O juiz conselheiro começa a ouvir os sete partidos amanhã, a partir das 9h30, começando, desta vez, e pela primeira vez, pelo partido mais votado até o menos votado no último ato legislativo.

Assim, será o PSD com Miguel Albuquerque o primeiro a subir para audiência com Ireneu Barreto no dia de amanhã.

Expetativa também para o que dirá Ireneu Barreto no final das audiências, com natural interesse para a data de audiência com o Presidente da República, em Belém.

O PSD é ouvido pelas 9h30, seguindo-se o PS, pelas 10h30, o JPP pelas 11h30, o Chega pelas 12h30.

O CDS-PP é ouvido pelas 13h30, ao passo que a IL é ouvida pelas 15h30 e, por fim, o PAN (16h30).

Terminadas as audiências, o representante da República fará uma intervenção pública.