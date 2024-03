Este sábado, o grupo de Escuteiros do Agrupamento 432 - Sagrado Coração de Jesus, celebra o seu aniversário. São 50 anos de atividade, marcados pelo crescimento, união e acima de tudo aventura.

Para comemorar esta data, o Agrupamento da Boa Nova organizou um programa que tem início já esta sexta-feira, às 21 horas, com uma Vigília de oração na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, sábado, haverá uma Eucaristia às 18 horas com promessas, seguida pela festa, onde deixam o convite à população para juntar-se, cantar os parabéns e soprar as velas.

Para além disso, ao longo das últimas 5 décadas, o grupo que colecionou vários momentos, mostra agora alguns desses registos através de uma exposição que estará ao redor da Igreja da Boa Nova, assim como o campo escutista que será montado pelos jovens e chefes do agrupamento.

O programa completo pode ser visto na conta de Facebook do Agrupamento 432.