“Com o objetivo de apoiar as candidaturas à Acreditação (KA120), cujo prazo final de submissão é 1 de outubro de 2024 (12h00 de Bruxelas; 11h00 no Continente e na RAM; 10h00 nos Açores), a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação promove, no próximo dia 16 de setembro, entre as 10h30 e as 12h00, três sessões de esclarecimento”, é informado à imprensa por parte do gabinete de comunicação da Secretaria de Educação.

O mesmo documento acrescenta que “os eventos, em formato online, não têm limite de participantes nem requerem inscrição prévia, pelo que, para evitar esquecimento, o melhor é marcar na agenda. Para entrar na reunião, basta aceder ao sítio web da Agência Nacional e clicar nos links que serão disponibilizados em função do setor a que os participantes se pretendem candidatar: Acreditação SCH (Ensino Escolar), Acreditação VET (Ensino e Formação Profissional) ou Acreditação ADU (Educação de Adultos)”.

“No mesmo dia, de forma a esclarecer as dúvidas que possam surgir nas candidaturas aos Projetos de Mobilidade de Curta Duração, apenas para o setor de adultos (KA122 ADU), haverá também uma sessão online, no período compreendido entre as 14h30 e as 16h00, sendo o acesso à reunião efetuado nos mesmos moldes do evento da Acreditação.

Nos dias 19, 23 e 27 de setembro, a Agência Nacional promove, às 10h30, a Hora Erasmus, sessão online dirigida essencialmente às entidades que já iniciaram o processo de candidatura à Acreditação (KA120) e que necessitam de apoio ao nível de esclarecimentos pontuais”, é pormenorizado.