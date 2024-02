Acréscimo de receitas permitiu majorar para 30% o apoio concedido às juntas de freguesia da Calheta

“Achámos que seria justo refletir esse acréscimo de receita no apoio que damos às juntas de freguesia. Esse apoio era de 25% do fundo de financiamento das freguesias. Resolvemos aumentar para 30%”, afirmou o autarca, que realçou que tal acréscimo é proveniente da dinâmica empresarial que o concelho tem tido, nomeadamente na área da construção civil.

É com mais de 109 mil euros que as oito juntas de freguesia da Calheta poderão contar este ano para dar continuidade ao seu trabalho de proximidade com a população.

No entanto, diante dos presidentes das juntas de freguesias calhetenses, Carlos Teles não deixou de apontar que a atribuição deste apoio não é uma competência da Câmara Municipal.

“Mas nós, mais do que ninguém, sabemos das dificuldades que as juntas de freguesia têm em responder às reivindicações dos seus fregueses. (...) E achamos que efetivamente é justo que a Câmara também compartilhe e colabore com os vossos investimentos. (...) No fundo, o que acontece é que nos estamos a substituir ao Estado”, reiterou.

A encerrar a sua intervenção nesta cerimónia, Carlos Teles expressou o agradecimento da autarquia para com a colaboração recíproca e o trabalho desenvolvido pelas juntas de freguesias locais, sublinhando a sua confiança e reconhecimento na atuação das mesmas.

“Queremos continuar assim, porque nós sabemos que se trabalharmos em estreita colaboração, com certeza que os munícipes do concelho da Calheta saem a ganhar. É para isso que nos elegeram e é essa a responsabilidade que nós temos”, rematou.