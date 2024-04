A autarquia de Santa Cruz informa que estão abertas as inscrições, de 5 de abril a 6 de maio, para o concurso ‘Santa Cruz em Flor 2024’.

“O setor do Turismo representa uma forte presença económica e social na Região Autónoma da Madeira e, em particular, no Concelho de Santa Cruz — o segundo com maior capacidade de alojamento da RAM. Por conseguinte, tem merecido particular atenção e é, invariavelmente, uma das principais apostas desta Autarquia, quer ao nível do planeamento, quer ao nível do investimento, tendo sempre por base uma estratégia integrada de promoção do Concelho como um complemento natural do ‘Destino Madeira’, numa tentativa clara de continuar a impulsionar o setor e o número de turistas que escolhem o Concelho de Santa Cruz para a sua estadia em período de férias. Do mesmo ponto de vista, a aposta no evento Santa Cruz em Flor contribui para o crescimento do comércio local sendo, por isso, uma mais-valia que permite potenciar e impulsionar o comércio tradicional e local, em particular no núcleo histórico da cidade de Santa Cruz. De modo a potenciar a oferta regional ao nível da animação turística na Região Autónoma da Madeira, o evento Santa Cruz em Flor procura trazer mais cor, beleza e dinâmica a Santa Cruz, numa época em que a cidade acolhe instalações artísticas e cenários alusivos à flor, complementado por uma programação artística multidisciplinar”, denota a Câmara.

A entrega de prémios está agendada para 30 de maio e a inscrição é gratuita, mas tem de ser validada pelo preenchimento do requerimento que se encontra disponível no site do Município.

Conforme o Regulamento do concurso, o mesmo é composto pelas seguintes categorias:

-Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local;

-Escolas/Entidades e Instituições sem fins lucrativos com sede no concelho de Santa Cruz;

-Janelas/varandas;

-Jardins unifamiliares;

-Montras e espaços comerciais/empresariais;

-Quintas.

A cada uma das categorias que constituem o Concurso, serão atribuídos os seguintes prémios:

1.º lugar - 250€;

2.º lugar - 100€;

3.º lugar - 50€.