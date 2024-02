Bom dia!

- Arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a reunião plenária nº 26, com 20 pontos em agenda.

- Às 10h00, a Câmara Municipal do Funchal promove o seminário de lançamento do Plano de Ação Climática. A sessão decorre na sala da Assembleia Municipal, a abertura é presidida pela presidente da CMF, Cristina Pedra, a sessão de encerramento está a cargo da vereadora Nádia Coelho, às 11h30.

- O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, participa ao longo do dia em várias ações de campanha no âmbito das eleições legislativas do próximo dia 10 de março. O programa começa às 10h00, com Rui Rocha a visitar a Dilectus Madeira, Residência Assistida no Funchal, depois junta-se a uma arruada no Mercado dos Lavradores, às 11h30. Após o almoço, visita, às 15h00, a CELFF Escola de Línguas no Funchal. A jornada termina às 18h00, com jovens e simpatizantes do partido no Café Teatro.

- Pelas 11h30, a USAM apresenta a Delegação da Madeira que irá participar no XV Congresso da CGTP-IN nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Seixal (continente), sob o Lema ‘Garantir Direitos! – Combater a Exploração! – Afirmar Abril por um Portugal com Futuro!’

- Às 16h30, a presidente da CMF, Cristina Pedra, faz uma declaração, no final da reunião sobre a implementação da taxa turística.

- O Museu Etnográfico da Madeira acolhe, a partir das 17h00, a exposição temporária ‘Arribar – Artes de Cura e Proteção’. Nesta ocasião, é apresentado publicamente o terceiro documentário da série ‘Museus Vivos’.

- Esta noite, a partir das 20h00, acompanhe em direto no canal NAMINHATERRA o debate entre os partidos NÓS; VOLT; ERGUE-TE; PPM e ALTERNATIVA 21, candidatos às eleições legislativas de 10 março, promovido pelo JM e JM FM.