José Manuel Rodrigues, no 19.º Congresso Regional do CDS-PP, disse chegar a este congresso “completamente solto e completamente livre”, parafraseando o hino da Juventude Popular.

“Livre e solto sem coligações com ninguém ou acordos seja com quem for. O meu acordo é com a minha consciência, o meu compromisso é com os valores do CDS, a minha coligação é com os militantes deste partido, o meu contrato para a vida é com a Madeira e os Madeirenses”, resumiu José Manuel Rodrigues que foi direto ao assunto do rompimento com o PSD.

“A minha primeira palavra é para aquele militante do CDS que, independentemente das circunstâncias boas ou más do partido, de saber se o partido está na oposição ou no Governo, nunca procurou lugares ou as primeiras filas, nunca se desfiliou ou deixou de aparecer e sempre, mas sempre ergueu a bandeira do CDS em todas as eleições. O meu Obrigado a esse que nunca viram acara à luta porque estão neste partido por causas e por convicções não por cargos ou por interesses”, sustentou.

José Manuel Rodrigues louvou todos aqueles que já aqui andam há muito e não vieram só quando o CDS era governo.