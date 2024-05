“A Madeira pode ser a grande referência, não só de Portugal como da Europa, em matéria de sustentabilidade”, destacou António Costa Silva, antigo ministro da Economia, orador principal da conferência comemorativa do Dia do Empresário Madeirense, uma ação promovida pela ACIF, este ano subordinada à temática ‘Inteligência Artificial / Sustentabilidade’.

António Costa Silva, com rasgados elogios à atual estado da economia madeirense, relevou a ação da ACIF em promover o dia do empresário, numa altura que, deteta, “o papel com empresário não é suficientemente valorizado”.

No Centro de Congressos da Madeira, numa sala repleta de representantes do tecido empresarial da Região, Costa Silva deixou um testemunho preocupante do futuro da humanidade, lamentando que “a espécie humana não aprende com os seus erros”. A carbonização e efeitos catastróficos que vai causando, mereceram de António Costa Silva uma longa exposição, carregada de preocupação, relevando que “precisamos um grande programa passa por suster as alterações e a Madeira pode ter um grande papel” nisso, evocando, outra vez, as potencialidades do arquipélago madeirense que, no seu entender, não se esgotam tão somente na sua localização, geoestratégica.

A sessão evocativa do Dia do Empresário Madeirense, prossegue com um debate que junta Carlos Fulgêncio, Cristina Calheiros, Pedro Colaço, André Marquet e Nuno Loureiro, numa ‘mesa redonda’ moderada por Vítor Gonçalves.