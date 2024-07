Temperatura em São Vicente já atingiu os 30 graus celsius

Temperaturas máximas sentidas a norte estão a “escaldar”.

A RAM está sob aviso meteorológico amarelo para o tempo quente até segunda-feira, mas este sábado as temperaturas do ar, sobretudo nas regiões montanhosas e costa norte da ilha da Madeira, já abrasam, nalguns casos com valores acima dos 29 graus celsius, como são as temperaturas atingidas em São Vicente e Porto Moniz.

O tempo quente que assola a Região atingiu, pelas 13 horas, valores elevados da temperatura do ar ao nível de aviso laranja para o norte, ao ultrapassar os 30 graus Celsius na estação de São Vicente (30,4 graus celsius).

Neste sábado, até às 13 horas, as temperaturas altas atingiram valores elevados, como sejam os da estação do IPMA de Santa Catarina (Aeroporto), com 29 graus celsius, Lugar de Baixo (Ponta de Sol), com 29,5, Porto Moniz, com 29,3, Ponta de São Jorge, com 28,3, e o Porto Santo com 27,9.

Até a última hora, outras estações do Funchal atingiram valores da temperatura do ar proporcionadas com aviso amarelo. No Funchal (Lido), a temperatura atingiu os 26,1 graus, enquanto no Observatório do IPMA no Funchal atingiu os 26,5. A temperatura mais alta na capital foi alcançada pela estação meteorológica do Monte, com 27,3.

Recorde-se que o IMPA colocou o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até segunda-feira devido a persistência de valores elevados da temperatura máxima.