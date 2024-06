Estão já empossadas as diversas comissões permanentes especializadas da Assembleia Regional, após uma sessão plenária na manhã desta terça-feira, onde foram ratificadas as composições e elencos, com 46 votos favoráveis e um contra, em ambas as variáveis, por parte da deputada Magna Costa, do Chega, que fez saber à Mesa a informação de que iria fazer uma declaração de voto, por escrito.

No essencial, mantém-se a orgânica da anterior legislatura, a que apenas durou pouco mais de seis meses, como lideranças de PSD (4), PS (2) e JPP (1).

Na 1.ª Comissão, Política Geral e Finanças, preside Brício Araújo (PSD), tendo como vice-presidente Jacinto Serrão (PS). Bruno Macedo (PSD) é o relator e Carlos Fernandes (PSD) o relator.

Na 2.ª Comissão, Economia e Mar, o presidente é Bruno Melim, a vice é Carla Rosado, tendo ainda como secretário Gabriel Pereira e como relator André Pão, todos do PSD.

Na 3.ª Comissão, Ambiente, Clima e Recursos Naturais, preside Valter Correia (PSD), tendo como vice Rafael Nunes (JPP) e ainda como secretária Joana Silva (PSD) e Cláudia Gomes (PSD) é a relatora.

Na 4.ª comissão, Habitação, Energia e Infraestruturas, lidera Avelino Conceição (PS), tendo como vice Rui Marques (PSD). Clara Tiago (PSD) é a secretária e Carlos Fernandes (PSD) o relator.

Na 5.ª comissão, Saúde e Proteção Civil, encontramos Patrícia Spínola (JPP) na presidência e Cláudia Perestrelo (PSD) na vice-presidência. Sérgio Oliveira (PSD) é o secretário e Joana Silva (PSD) a relatora.

Na 6.ª comissão, Educação, Cultura e Desporto, temos Rui Caetano (PS) como presidente e Nuno Maciel (PSD) na vice-presidência. Carla Rosado (PSD) é a secretária e Marina Bazenga (PSD) a relatora.

Na 7.ª comissão, Inclusão Social e Juventude, temos na presidência Rubina Leal (PSD), sendo Marta Freitas (PS) a vice. O secretário é André Pão (PSD) e o relator Bruno Macedo (PSD).

A Comissão Permanente é liderada por José Prada (PSD), agregando ainda um deputado de cada partido: Sancha Campanella (PS), Rafael Nunes (JPP), Miguel Castro (Chega), Sara Madalena (CDS), Nuno Morna (IL) e Mónica Freitas (PAN).