Santa Cruz teve 12 ocorrências devido ao mau tempo

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Santa Cruz registou, entre as 15 horas de quinta-feira e as 14:59 de sexta-feira, 12 de ocorrências de várias tipologias na sequência do mau tempo.

As 12 ocorrências de várias tipologias dizem respeito a 2 queda de blocos e movimento de massas, 4 limpeza de vias e sinalização, 4 quedas de árvores e 2 Inundações, acrescenta a mesma nota.

Na nota de imprensa assinada pelo Coordenador Municipal de Proteção Civil e Comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, é ainda revelado que, neste momento, todas as vias do concelho encontram transitáveis, uma das operações mias complicadas foi, ainda, uma queda de Blocos/Movimento de massas, de uma propriedade privada para via publica, mas que já está devidamente resolvida.

Na mesma nota, Serviço Municipal de Proteção Civil adianta que a precipitação instantânea teve como média 22.1 mm e o vento teve como rajada máxima de 81.7 km/h.