A necessidade de assistência de um veleiro de bandeira norueguesa, que navegava a 5,8 Mn a sul do Funchal, fez ativar a embarcação SANAS103 no início da tarde de hoje, informou esta associação de socorr no mar.

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada para fornecer combustível à tripulação que, por ter sido confrontada com condições climatéricas adversas na deslocação até à nossa ilha, estava na iminência de ficar sem combustível na aproximação à Marina do Funchal.

Confirmando-se que os dois velejadores encontravam-se bem de saúde, efetuou-se o transbordo do combustível e desmobilizou-se a embarcação salva-vidas que regressou à ESV Santa Cruz, esclareceu o SANAS.