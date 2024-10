Resgatada cadela em perigo de vida (com vídeo)

A Ajuda a Alimentar Cães resgatou, ontem, no Bairro da Argentina, uma cadela que vivia em condições desumanas.

“É uma fêmea, chama-se Marley e estava no Bairro da Argentina neste estado. A família não tinha possibilidades de a levar ao veterinário. Deve estar a tentar sobreviver há muito tempo”, refere a associação, nas suas redes sociais.

A denúncia do estado do animal chegou através de uma vizinha que contactou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e, tendo ontem sido feriado, no concelho, a Câmara Municipal, segundo a associação, não pôde recolher o animal, pelo que a Ajuda a Alimentar Cães assumiu as rédeas do resgate.

Ora veja: