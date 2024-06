PSP registou 61 acidentes que provocaram 13 feridos

A PSP registou um total de 61 acidentes de viação, que provocaram 13 feridos ligeiros, entre os dias 14 e 20 de junho, segundo informou o Comando Regional desta força de segurança através de comunicado.

Os acidentes ocorreram nos concelhos do Funchal (26), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (6), Ponta do Sol (2), Calheta (1), Porto Moniz (2), São Vicente (3), Machico (4), Santa Cruz (11) e Porto Santo (1).

O concelho com mais feridos foi o Funchal, com oito, seguindo-se Câmara de Lobos, com dois, e Ribeira Brava, Calheta e em Santa Cruz com um cada.