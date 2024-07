PSP apanhou dez condutores sem habilitação legal

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Esquadra de Trânsito, deteve 10 indivíduos em ações de fiscalização rodoviária, todos conduziam viaturas sem habilitação legal. As detenções aconteceram entre o dia 28 de junho e 4 de julho.

As 10 detenções por condução sem habilitação legal foram no Funchal (6), em Câmara de Lobos (2), em Santa Cruz (1) e no Porto Santo(1).

Ainda no mesmo período, as patrulhas da PSP realizaram 11 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez.

Além destas, a PSP realizou 1 detenção por desobediência, com o condutor a recusar realizar o teste ao álcool (Santa Cruz), enquanto 1 condutor também foi detido por desobediência, quando foi apanhado a conduzir com a carta de condução apreendida (Funchal). Já um outro condutor foi detido pela PSP por desobediência de condução de veiculo durante as 12 horas seguintes a teste de alcoolémia positivo, numa operação que decorreu no Porto Santo.