Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram esta manhã acionados para um estabelecimento comercial localizado na Rua das Hortas, no Funchal, onde uma senhora, de 38 anos de idade, se sentiu mal e acabou por perder os sentidos às primeiras horas da manhã.

A equipa de emergência pré-hospitalar dos BVM assistiu esta cidadã no local, ministrando os primeiros socorros, tendo, posteriormente, já com a vítima consciente, a transportado para as urgências do hospital.