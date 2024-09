O incêndio que deflagrou esta tarde no Estreito de Câmara de lobos foi debelado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e rapidamente extinto.

Segundo o chefe da corporação que esteve no local, o fogo manteve-se circunscrito a um terreno baldio, situado na Rua do Ribeirinho, e não afetou as casas em redor.

O fumo denso, muito visível ao longe, deveu-se à existência de muita erva verde.

A corporação camara-lobense esteve no local com duas viaturas (uma ligeira e outra pesada) e sete operacionais. O alerta foi dado por volta das 19h30.