Dois homens detidos no Funchal por tráfico de estupefacientes

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunicou a detenção de dois cidadãos do sexo masculino, naturais do concelho do Funchal, com as idades de 25 e de 32 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram na sequência de uma investigação realizada pela Divisão Policial do Funchal - Esquadra de Investigação Criminal, a qual culminou na realização de 4 mandados de busca domiciliária e 2 mandados de busca não domiciliária, resultando na apreensão total de 4.343 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por ‘Haxixe’, 210 doses individuais de óleo de ‘Haxixe’ e cerca de 4.900 euros em numerário, por suspeitas de proveniência ilícita, entre outros objetos utilizados para esta prática.

Os detidos foram presentes no dia de ontem a 1.º interrogatório no tribunal judicial do funchal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de termo de identidade e residência e apresentações periódicas na subunidade policial da sua residência.