Crimes rodoviários: 23 condutores detidos pela PSP

A PSP deteve, entre 20 a 26 de setembro, 15 condutores alcoolizados e 6 sem habilitação legal para conduzir, no âmbito das operações rodoviárias, que contabilizaram no mesmo período em mais dois indivíduos detidos por desobediência. estes dois últimos ficaram com as situações agravadas, ambos estavam a conduzir veículos quando já tinham a carta de condução apreendida.

Portanto, as várias operações de fiscalização resultaram na detenção de 23 pessoas, pelos crimes rodoviários já referidos.

Segundo o balanço hoje divulgado pelo Comando Regional da PSP para o período de 20 a 26 de setembro, no total, os 64 acidentes provocaram 14 feridos - 1 grave e 13 ligeiros. Não houve vítimas mortais.