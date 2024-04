Associação denuncia abuso de animais “para fazer negócio”

A Associação Ajuda a Alimentar Cães recorreu, ontem à noite, à sua página do Facebook, para denunciar que “são cada vez mais os toxicodependentes a usar e a abusar dos animais para fazer negócio no centro do Funchal. Utilizam-nos para angariar dinheiro”, aponta.

“Falamos não só de pessoas dependentes de substâncias tóxicas como também do uso destes animais para negócios. Estes animais não são bem cuidados, não estão seguros e são muitas vezes drogados”, alerta a associação, recordando que o problema “já se arrasta há anos” e nos últimos meses têm sido resgatados “dezenas de ninhadas destes toxicodependentes” que “são pessoas que agridem, ameaçam e são capazes de tudo”.

Neste sentido, a Associação Ajuda a Alimentar Cães pede à Câmara Municipal do Funchal e à Provedoria do Animal que, com as autoridades, fiscalizem “todos estes animais com urgência”, comprometendo-se a “acolher estes bebés que estão novamente nas mãos desta gente”.