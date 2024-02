Árvores e galhos caídos continuam a mobilizar bombeiros esta manhã

Continuam a chegar aos Bombeiros Voluntários Madeirenses alertas de galhos e árvores caídas na via pública, na sequência do mau tempo que se fez sentir durante a passada noite na Região.

Conforme apurou o JM, foram já dez as ocorrências deste tipo contabilizadas pela corporação, que desde a madrugada já se deslocou a várias zonas do Funchal, nomeadamente ao Caminho dos Pretos, Caminho das Voltas, a uma zona nas proximidades do Estádio da Madeira, à Piedade, no Livramento, entre outras.

Já os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados para remover um galho partido de uma nespereira, na Estrada Comandante Camacho Freitas, pelas 11 horas.

Esta corporação encontra-se, de momento, na Escola da Ladeira a remover uma árvore que também acabou por tombar para dentro do campo desportivo.