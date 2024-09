O Comando Territorial da Madeira da GNR, através da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Destacamento Territorial do Funchal, no dia 2 de setembro, apreendeu mais de 9.200 litros de bebidas espirituosas produzidas ilegalmente, no concelho de Câmara de Lobos.

“No decorrer de uma investigação no âmbito da produção e comercialização de bebidas alcoólicas, de forma ilegal, o que constitui crime de introdução fraudulenta no consumo e crime contra a saúde pública, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em armazém, que culminaram na apreensão do seguinte material: