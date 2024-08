O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), informa que ocorreram 76 acidentes de viação entre 9 e 15 de agosto na Madeira.

Neste caso, distribuídos da seguinte maneira: “Funchal (23), Câmara de Lobos (8), Ribeira Brava (10), Ponta do Sol (5), Calheta (3), Porto Moniz (2), São Vicente (4), Santana (2), Machico (9), Santa Cruz (7), Porto Santo (3)”, conforme indica nota do Comando Regional à imprensa.

“Este número de sinistros resultou num total de 29 feridos ligeiros, (9 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 4 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 3 no Porto Moniz, 1 em São Vicente, 7 em Machico e 2 no Porto Santo).

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisões (45), despistes (13), atropelamentos (1) e outros (17)”, é acrescentado.