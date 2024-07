13 condutores detidos em estado de embriaguez

A PSP deteve 13 condutores em estado de embriaguez entre os dias 5 e 11 de julho, segundo revelou este órgão de polícia criminal em comunicado de imprensa.

As detenções foram efetuadas no decurso de operações de fiscalização rodoviária, tendo as mesmas sido realizadas no Funchal (5), Câmara Lobos (1), Santa Cruz (4) e Porto Santo (3).

Na mesma nota, a PSP revela que foram detidos indivíduos por condução sem habilitação legal, (3 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos e 1 em Santa Cruz).

Outros dois cidadãos receberam voz de detenção, em Câmara de Lobos, pela prática do crime de desobediência: um por conduzir veículo durante as 12 horas seguintes a teste de alcoolémia positivo; e outro por se recusar em efetuar o teste.