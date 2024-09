10 condutores detidos por conduzir embriagados

Um condutor foi detido no Porto Santo por desobediência, ao ser apanhado uma segunda vez alcoolizado em menos de 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20 g/l.

Além deste, outros 10 condutores foram detidos por “condução de veículo em estado de embriaguez, sendo 6 no Funchal, 2 em Câmara Lobos, 1 em Machico e 1 em Santa Cruz, revelou esta tarde a Polícia de Segurança Pública.

Além destes, outros cinco indivíduos foram detidos por condução sem habilitação legal, sendo 4 no Funchal e 1 em Câmara de Lobos.

Além destes casos, patrulhas da PSP realizaram, ainda mais duas detenções, uma detenção por desobediência ao recusar realizar o teste ao álcool, numa operação realizada no Funchal, e uma detenções por desobediência por estar a conduzir com a carta apreendida, também numa operação Stop no Funchal.