Luísa Gonçalves Germano

Seu marido, seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 25/06/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:30 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo Domingo, 30/06/2024, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 4.º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, ao Centro de Saúde da Quinta Grande, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social do Estreito de Câmara de Lobos, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Quinta Grande, 25 de junho de 2024